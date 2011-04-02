Петербургское метро потратит почти 100 млн на обслуживание газового оборудования

Срок исполнения контракта ограничен 28 августа 2028 года.

Санкт-Петербургский метрополитен разместил закупку на техническое обслуживание газового оборудования. Согласно документации, опубликованной 11 июня на портале госзакупок, максимальная цена контракта составляет 96 миллионов рублей.

В перечень работ входит обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения подземных объектов метрополитена. Подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий, включая проведение государственной метрологической поверки газового оборудования и поддержание его в рабочем состоянии.

Срок исполнения контракта ограничен 28 августа 2028 года. Приём заявок от потенциальных исполнителей продлится до 27 июня текущего года. Подведение итогов конкурсного отбора запланировано на 4 июля, когда станет известно, какая компания получит право на выполнение работ.

Данный тендер является частью программы по поддержанию критически важной инфраструктуры метрополитена в надёжном состоянии. Регулярное обслуживание газового оборудования позволяет минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций на объектах подземного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что на станциях метро "Международная" и "Гражданский проспект" обновят турникеты.

Фото: Piter.TV