Петербургское метро потратит почти 100 млн на обслуживание газового оборудования

Санкт-Петербургский метрополитен разместил закупку на техническое обслуживание газового оборудования. Согласно документации, опубликованной 11 июня на портале госзакупок, максимальная цена контракта составляет 96 миллионов рублей.
В перечень работ входит обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения подземных объектов метрополитена. Подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий, включая проведение государственной метрологической поверки газового оборудования и поддержание его в рабочем состоянии.
Срок исполнения контракта ограничен 28 августа 2028 года. Приём заявок от потенциальных исполнителей продлится до 27 июня текущего года. Подведение итогов конкурсного отбора запланировано на 4 июля, когда станет известно, какая компания получит право на выполнение работ.
Данный тендер является частью программы по поддержанию критически важной инфраструктуры метрополитена в надёжном состоянии. Регулярное обслуживание газового оборудования позволяет минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций на объектах подземного транспорта.
Ранее Piter.TV сообщал, что на станциях метро "Международная" и "Гражданский проспект" обновят турникеты.
Фото: Piter.TV
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