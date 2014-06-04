На станциях метро "Международная" и "Гражданский проспект" обновят турникеты

Монтаж оборудования будут проводить в ночное время по будням и в выходные.

В петербургском метрополитене началась подготовка к модернизации оборудования на станциях "Международная" и "Гражданский проспект". Согласно данным портала госзакупок, на этих станциях полностью заменят турникеты и платёжные устройства.

Общая стоимость работ составит 78,2 миллиона рублей — 45,9 миллиона выделено на "Международную" и 32,3 миллиона на "Гражданский проспект".

В рамках модернизации на обеих станциях установят новые линейки универсальных турникетов для входа и выхода, а также заменят устройства электропитания автоматизированной системы контроля оплаты проезда. Особое внимание уделят минимальному воздействию на пассажиропоток — все работы будут проводиться в ночное время по будням и в выходные дни.

Ранее Piter.TV сообщал, что две новые станции метро в Петербурге достроят до конца 2025 года.

Фото: Piter.TV