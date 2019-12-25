Креславский: "Две новые станции метро в Петербурге достроят до конца 2025 года"

После завершения строительно-монтажных работ начнутся пусконаладочные мероприятия.

Станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" будут достроены в текущем году. Об этом сообщил председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как отметил портал "Строительный Петербург", сегодня на стройке работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Возникшие ранее проблемы с оборудованием уже решены, и сейчас активно продолжается строительство Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий.

Станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" мы планируем построить в этом году. Игорь Креславский, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга

После завершения строительно-монтажных работ начнутся пусконаладочные мероприятия. Открытие станций для пассажиров ожидается вскоре после этого.

Фото: Piter.tv