Креславский: "Две новые станции метро в Петербурге достроят до конца 2025 года"

Станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" будут достроены в текущем году. Об этом сообщил председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Как отметил портал "Строительный Петербург", сегодня на стройке работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Возникшие ранее проблемы с оборудованием уже решены, и сейчас активно продолжается строительство Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий.
Станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" мы планируем построить в этом году.
Игорь Креславский, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга
После завершения строительно-монтажных работ начнутся пусконаладочные мероприятия. Открытие станций для пассажиров ожидается вскоре после этого.
Фото: Piter.tv
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