В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя

В тыловой зоне СВО "Центр" отрабатывает навыки танкистов.

Российские танкисты из "Центральной" группировки войск совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне, расположенном в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Соответствующие сведения опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Экипажи современных танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне. пресс-служба Минобороны РФ

Впрофильном ведомстве добавили, что отечественные военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения на многотонных боевых машинах, они ведут огонь с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. В составе танковых подразделений специалисты оттачивают мастерство управления, выполняют контрольные упражнения с преодолением крутых спусков, подъёмов и прочих участков маневрирования.

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Фото и видео: Минобороны России