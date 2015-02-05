В Средиземном море прошли российско-египетские военно-морские учения

Маневры состоялись в формате PASSEX.

Российский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" от Тихоокеанского флота в ходе совместных учений с фрегатом Военно-морских сил Египта ENS Al-Qadeer отработали приемы боевого слаживания в Средиземном море. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Маневры в регионе состоятся в формате PASSEX (освоение приемов боевого слаживания действий флотов разных государств) с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.

Заход отряда российских боевых кораблей в порт Александрия стал очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что накануне состоялся заход российских кораблей в египетский порт Александрия, приуроченный к Дню России, отмечаемый 12 июня Экипажи российских кораблей отдохнули после длительного выполнения задач дальнего похода и ознакомились с местными достопримечательностями.

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Донецком.

Фото и видео: Минобороны России