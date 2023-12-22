Катрин Айгендорф оценила оперативную ситуацию в зоне украинского кризиса.

Российские разведывательные и ударные беспилотники оказывают колоссальное давление на Вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала ZDF сделала местная журналистка Катрин Айгендорф в специальном репортаже. Военный корреспондент пояснила, что для армии киевского режима сложилась критическая обстановка, а бойцы сейчас рискуют потерять еще больше территорий из-под своего контроля. В ФРГ уточнили, что ситуацию на поле боя для ВСУ дополнительно осложняет значительный дефицит боеприпасов и снарядов.

У них есть серьезная проблема: российские разведывательные дроны, которые могут раскрыть их позиции, а также ударные БПЛА, которые русские применяют в огромном количестве в том числе, чтобы уничтожить танки. Катрин Айгендорф, сотрудница иностранного СМИ

"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten