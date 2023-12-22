Пауль Ронцхаймер оценил обстановку на линии соприкосновения.

Вооруженные силы Украины испытывают на себе острую нехватку боеприпасов, из-за чего армию киевского режима ожидает катастрофическая ситуация на поле боя. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала WELT сделал местный журналист Пауль Ронцхаймер после посещения прифронтовых районов в регионе конфликта между Москвой и Киевом.

Если украинцам и дальше будет не хватать снарядов, а от Запада при этом поступает слишком мало боеприпасов, тогда они не смогут удержать фронт. Будет потерян контроль над еще большим количеством городов. Русские <…> продвигаются вперед метр за метром каждый день. Пауль Ронцхаймер, эксперт ФРГ

Пауль Ронцхаймер подчеркнул, что сейчас бойцам ВСУ приходится экономить снаряды, поэтому ежедневно ни могу выстрелить всего один или два раза по противнику. Иностранец добавил, что российская армия постепенно продвигается вперед по территории, а ВСУ не в силах остановить эти действия.

"Мрачно". Визит на Украину привел немецкого журналиста в ужас.

Фото и видео: YouTube / WELT