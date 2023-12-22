Пауль Ронцхаймер рассказал об усталости солдат ВСУ от конфликта с Россией.

Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации из-за того, что солдаты остаются изнеможденными, а боевых снарядов у армии недостаточно для отражения атак российских представителей. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала WELT сделал местный журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева. Известно, что иностранному специалисту удалось пообщаться с солдатами на пережовой линии.

Крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел. русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать. Пауль Ронцхаймер, журналист ФРГ

Эксперт добавил, что украинские военнослужащие очень устали. Это связано с тем, что бойцы находятся на фронте уже два года без каких-либо выходных. Дополнительно отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в безвыходное положение на линии соприкосновения. Журналист также признал, что ВС РФ продвигаются вперед на специальной военной операции метр за метром.

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Фото и видео: YouTube / WELT