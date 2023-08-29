Пауль Ронцхаймер оценил состояние ВСУ.

Тотальное превосходство российской армии в воздушном пространстве стало одной из главных причин, по которым застопорилось контрнаступление Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал местный журналист Пауль Ронцхаймер в авторском репортаже. В СМИ заметили, что не стоит переоценивать значимость поставки для ВСУ со стороны коллективного Запада самолетов F-16, так как армия киевского режима не сможет ими воспользоваться в ближайшее время.

Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию. Хоть Резников заявляет, что эти истребители могут начать использовать уже в начале следующего года, я в этом сомневаюсь. <…> Потребуются годы... Пауль Ронцхаймер, немецкий журналист

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Фото и видео: WELT