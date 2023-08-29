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"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ

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Пауль Ронцхаймер оценил состояние ВСУ.

Тотальное превосходство российской армии в воздушном пространстве стало одной из главных причин, по которым застопорилось контрнаступление Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал местный журналист Пауль Ронцхаймер в авторском репортаже. В СМИ заметили, что не стоит переоценивать значимость поставки для ВСУ со стороны коллективного Запада самолетов F-16, так как армия киевского режима не сможет ими воспользоваться в ближайшее время. 

Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию. Хоть Резников заявляет, что эти истребители могут начать использовать уже в начале следующего года, я в этом сомневаюсь. <…> Потребуются годы...

Пауль Ронцхаймер, немецкий журналист

В Германии установили рекорд по количеству "Гарри Поттеров" в одном месте.

Фото и видео: WELT

Теги: всеобщая мобилизация, всу, германия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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ThypeBut Tetelewaft
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