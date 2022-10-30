В Гамбурге собрались 1748 человек в черных мантиях, круглых очках и со шрамом в виде молнии на лбу.

В Германии установили рекорд по количеству "Гарри Поттеров" в одном месте. Об этом сообщает AFP Deutschland.

В честь 25-летия выхода в стране первого тома книг Джоан Роулинг в Гамбурге собрались фанаты истории знаменитого волшебника. Всего на площади перед ратушей собрались 1748 человек в черных мантиях, круглых очках и со шрамом в виде молнии на лбу.

Это позволило побить мировой рекорд по числу "учеников Гриффиндора". Предыдущий рекорд был установлен шесть лет назад в Австралии.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Мятежная Луна" Зака Снайдера.

Видео: YouTube / AFP Deutschland