На проблемной набережной в Выборге идут противоаварийные работы

Для пешеходов создали альтернативный путь, а опасный участок оградили.

Администрация Выборгского района активно взялась за восстановление набережной напротив Выборгского замка. Ранее проблемным объектом заинтересовалась прокуратура.

— На данный момент на набережной уже идут противоаварийные работы. Здесь демонтировали ограждение во избежание его обрушения на предполагаемом участке производства. Также установлен временный дублирующий металлический барьер. пресс-служба выборгской администрации ЛО

В районной администрации прошло расширенное совещание по вопросу разработки мер по недопущению дальнейшего разрушения набережной напротив Выборгского замка. Принято ряд важных решений, среди которых — разработка проекта противоаварийных работ и их проведение, организация комиссии по ЧС по результатам поступивших предложений с целью введения режима повышенной готовности.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Ушаковские бани" восстановят в Санкт-Петербурге.

Фото: администрация Выборгского района Ленобласти