"Ушаковские бани" восстановят в Петербурге

Согласно планам, противоаварийные работы должны быть завершены к 11 сентября текущего года.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга дала разрешение на проведение работ по восстановлению заброшенного здания Ушаковских бань "Гигант", которое является объектом культурного наследия и расположено на улице Зои Космодемьянской.

Согласно планам, противоаварийные работы должны быть завершены к 11 сентября текущего года.

Строительство бань "Гигант" было завершено в 1928-1930 годах по проекту архитектора Александра Никольского. Здание считается одним из выдающихся образцов ленинградского конструктивизма. В народе здание известно, как "Ушаковские бани", поскольку до 1952 года улица Зои Космодемьянской носила название Ушаковская, что связано с фамилией купца А. М. Ушакова, владевшего несколькими домами на этой улице.

Ранее мы сообщили о том, что на Кирочной открыли обновленный сквер.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга