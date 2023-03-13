  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кирочной открыли обновленный сквер
Сегодня, 17:14
129
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Кирочной открыли обновленный сквер

0 0

В парке установили удобные скамейки, уложили плитку, озеленили территорию.

В Центральном районе появилась новая точка притяжения. На Кирочной улице, 55, открыли обновленный сквер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

В парке установили удобные скамейки, уложили плитку, озеленили территорию. Там появилась зона для детских игр и занятий спортом. В сквере создали баскетбольную площадку. 

Северный участок сквера привели в порядок в 2022 году, а сейчас по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроили южную часть. 

Пресс-служба правительства Петербурга

В 2024 году планируется благоустройство порядка 60 общественных пространств, среди которых бульвар на улице Крыленко, парк Боевого Братства, три пляжа в Курортном районе.

Ранее мы писали, что сквер на Шуваловском проспекте после вмешательства ГАТИ начали приводить в порядок.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: кирочная улица, обновленный сквер, открыли сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии