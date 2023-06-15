В Ленобласти одиннадцать выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

В 47 регионе увеличивается количество "стобалльников".

В Ленинградской области стали известны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Всего экзамен сдали более 5 тысяч выпускников 47 региона.

Как отметили в пресс-службе комитета образования Ленобласти, количество "стобалльников" увеличивается: И за высокими результатами стоит огромная совместная работа учеников и учителей!

— Поздравляем выпускников и благодарим педагогов, которые помогли ребятам достойно подготовиться к экзаменам пресс-служба комитета образования Ленинградской области

100 баллов по русскому языку получили: Александра Худорожкова из школы № 6 г. Всеволожск, Глеб Терентьев из Сертоловской школы № 1, Лариса Роговая из Муринского центра образования № 2, Ксения Бекещенко из Центра образования "Кудрово", Татьяна Смирнова из Агалатовского центра образования, Евгения Иванова из Гатчинской школы № 7, Софья Зубченко из Гатчинской школы № 9, Диана Шишкина из Кингисеппской школы № 3 , Дарья Войткевич из Кировской гимназии, Егор Яковлев из школы № 3 г.Луга и Светалана Иванова из Лицея № 7 г.Тихвин.

Ранее Piter.TV сообщал, что ЕГЭ в Ленинградской области в резервные дни будут сдавать 470 человек.

Фото: ВКонтакте / "Комитет образования Ленинградской области"