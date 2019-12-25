ЕГЭ в Ленобласти в резервные дни будут сдавать 470 человек

13 июня школьники и выпускники прошлых лет написали ЕГЭ по географии, физике, обществознанию и литературе. В этот день экзамены сдавали более 200 ребят.

В России стартовали резервные дни для сдачи Единого государственного экзамена, которые продлятся до 21 июня. В этот период возможность сдать экзамен получат выпускники прошлых лет и нынешние одиннадцатиклассники, которые по уважительной причине не смогли написать какой-либо предмет в основной день.

В Ленинградской области на проверку знаний в резервные дни записались около 470 человек, включая тех, кто получил неудовлетворительный результат по русскому языку или математике.

13 июня школьники и выпускники прошлых лет написали ЕГЭ по географии, физике, обществознанию и литературе. В этот день экзамены сдавали более 200 ребят.

При проведении экзаменов в Ленинградской области задействованы 18 пунктов. Результаты участники узнают не позднее 26 июня.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Ленобласти будут отремонтированы почти 400 домов.

Фото: Комитет образования Ленинградской области