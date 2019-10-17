В 2024 году в Ленобласти будут отремонтированы почти 400 домов

Программа капитального ремонта в Ленобласти на 2024 год включает в себя 397 домов. Особое внимание уделяется объектам культурного наследия.
В рамках программы выполняются 999 видов различных работ, включая капитальный ремонт фасадов, фундаментов, кровли, лифтов, а также замену инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения.
Контроль за качеством капитального ремонта осуществляют комитет по ЖКХ и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что результаты ремонта смогут оценить как гости региона, так и местные жители.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти введут компенсацию за платное обучение детей в колледжах.
Фото: Правительство Ленобласти
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