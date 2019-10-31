В Ленобласти введут компенсацию за платное обучение детей в колледжах

Многодетные семьи также могут рассчитывать на компенсацию, если ребенок учится платно и ему не более 23 лет, при условии очной формы обучения.

Жители Ленинградской области имеют право на получение компенсации за платное обучение своих детей по программам среднего профессионального образования. Об этом сообщили специалисты Центра социальной защиты населения Ленобласти.

Для получения выплат необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство заявителю и всем его детям; проживать или пребывать в Ленинградской области всем членам семьи; иметь среднедушевой доход семьи на каждого ее члена не более 42 450 рублей в месяц (учитывается доход за последние 12 месяцев); получать среднее специальное образование впервые; подать документы на компенсацию до 31 декабря того года, за который планируется получение выплаты.

Многодетные семьи также могут рассчитывать на компенсацию, если ребенок учится платно и ему не более 23 лет, при условии очной формы обучения. Документы на получение компенсации можно подать в МФЦ или Центр социальной защиты населения в своем районе.

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Фото: Piter.TV