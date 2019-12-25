Жителей Ленобласти приглашают к участию в грантовом конкурсе Росмолодежи

Заявки принимаются через платформу "Росмолодежь.Гранты" до 16:00 4 сентября.

В рамках образовательного форума "Ладога" начинается регистрация на грантовый конкурс Росмолодежи, который пройдет с 9 по 15 сентября. Участники получат возможность получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Как подчеркнула председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева, старт приема заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов открывает перед молодежью уникальные возможности для реализации социально-значимых инициатив. Она добавила, что гранты позволят привлечь в регионы до 1 млн рублей в 18 номинациях. Каждый участник может выбрать близкое ему направление и реализовать свои идеи.

Заявки принимаются через платформу "Росмолодежь.Гранты" до 16:00 4 сентября. Среди доступных номинаций для разработки проектов представлены "создавай возможности", "развивай среду", "объединяй", "защищай", "стирай границы" и др.

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Фото: Правительство Ленобласти