Киевский режим может не получить более выгодные для себя условия, чем накануне озвучил российский президент Владимир Путин. Соответствующее заявление сделал немецкий политолог Йоханнес Варвик в интервью местному телеканалу Phoenix. иностранный специалист добавил, что стратегия стран коллективного Запада в отношении Москвы не дала результатов, поэтому гость шоу призвал к дипломатическому урегулированию регионального конфликта. Спикер пояснил, что международные союзники украинских властей больше не могут говорить о неготовности российского лидера к переговорам, так как он накануне представил план по достижению мира в текущем военном противостоянии.
Эти условия были бы не очень хорошими для Украины, в этом нет сомнений, но вопрос в том, можно ли достичь лучших условий?.
Йоханнес Варвик, эксперт ФРГ
Напомним, что на рабочей встрече с руководством внешнеполитического ведомства России Владимир Путин заявил о том, что для начала переговоров ВСУ должны вывести своих солдат со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Лидер страны пообещал, что боевые действия в регионе прекратятся сразу же после согласия Киева на данное условие. Владимир путин заметил, что также Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Кремлю для мирного урегулирования кризиса нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседнего государства.
"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине.
Фото и видео: YouTube / phoenix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все