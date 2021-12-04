Йоханнес Варвик призвал Запад согласиться на условие Путина.

Киевский режим может не получить более выгодные для себя условия, чем накануне озвучил российский президент Владимир Путин. Соответствующее заявление сделал немецкий политолог Йоханнес Варвик в интервью местному телеканалу Phoenix. иностранный специалист добавил, что стратегия стран коллективного Запада в отношении Москвы не дала результатов, поэтому гость шоу призвал к дипломатическому урегулированию регионального конфликта. Спикер пояснил, что международные союзники украинских властей больше не могут говорить о неготовности российского лидера к переговорам, так как он накануне представил план по достижению мира в текущем военном противостоянии.

Эти условия были бы не очень хорошими для Украины, в этом нет сомнений, но вопрос в том, можно ли достичь лучших условий?. Йоханнес Варвик, эксперт ФРГ

Напомним, что на рабочей встрече с руководством внешнеполитического ведомства России Владимир Путин заявил о том, что для начала переговоров ВСУ должны вывести своих солдат со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Лидер страны пообещал, что боевые действия в регионе прекратятся сразу же после согласия Киева на данное условие. Владимир путин заметил, что также Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Кремлю для мирного урегулирования кризиса нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседнего государства.

"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix