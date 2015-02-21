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"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине

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Маттиас Моосдорф оценил будущее Германии.

Прямое вмешательство Берлина в региональный конфликт на Украине приведет к отделению восточной Германии от западной. Соответствующее мнение высказал немецкий депутат Маттиас Моосдорф в интервью для местного YouTube-канала Die Weltwoche. Иностранный политик указал на вероятность большого раскола внутри европейской страны. Специалист уточнил, что поддержка украинских властей не пользуется огромной популярностью в восточной части государства, поэтому в том случае, если кабинет министров захочет усугубить положение и напрямую вмешаться в кризис, то Берлину следует готовиться к разделению.

Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года. Все это, я полагаю, только тогда станет опасным, когда оно действительно станет экзистенциальным.

Маттиас Моосдорф, политик ФРГ

Экс-командующий войсками НАТО сделал неожиданное признание об Украине.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE

Теги: германия, маттиас моосдорф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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