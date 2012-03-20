Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Донецком

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный под городом Донецком. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача выполнена силами "Южной" группировки сил. Огонь велся осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции.
Расчётами 122-мм гаубиц Д-30 уничтожен опорный пункт ВСУ с личным составом на донецком направлении.
пресс-служба Минобороны РФ
Командир орудия с позывным "Хим" объяснил СМИ, что отечественный расчёт в основном совершает удары по личному составу армии киевского режима, который предпринимает попытки провести ротацию живой силы. Для реализации цели военнослужащие получают координаты объектов от разведки. "Хим" пояснил, что с момента получения координат до выстрела проходит не более пяти минут.
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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