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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Донецком

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"Хим" раскрыл подробности выполнения задания силами "Юга" на СВО.

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный под городом Донецком. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача выполнена силами "Южной" группировки сил. Огонь велся осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции.

Расчётами 122-мм гаубиц Д-30 уничтожен опорный пункт ВСУ с личным составом на донецком направлении.

пресс-служба Минобороны РФ

Командир орудия с позывным "Хим" объяснил СМИ, что отечественный расчёт в основном совершает удары по личному составу армии киевского режима, который предпринимает попытки провести ротацию живой силы. Для реализации цели военнослужащие получают координаты объектов от разведки. "Хим" пояснил, что с момента получения координат до выстрела проходит не более пяти минут.

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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