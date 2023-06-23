Летчики ВКС РФ от "Центра" выполнили задачу на СВО.

Российские штурмовые самолеты Су-25 от Воздушно-космических сил страны нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины, размещенных в зоне ответственности "Центральной" группировки войск. Соответствующие данные журналистам предоставили представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что экипажи выполнили запуски неуправляемыми авиационными ракетами C-8 по заранее указанным координатам (по опорному пункту и живой силе противника), находившихся в зоне специальной военной операции.

Произвели взлет парой, полетели по маршруту на предельно малой высоте. На маршруте вышли на цель. Отработали с подтверждением пана прямые попадания. Домой вернулись также штатно парой. ПАН подтвердил. лётчик Су-25 Кирилл.

По завершению воздушного удара пилоты выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Летчики успешно вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам от передового авиационного наводчика, все указанные цели армии киевского режима были ликвидированы.

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Фото и видео: Минобороны России