Инженер расчета FPV-дронов рассказал об уничтожении танка Abrams

"Алтай" рассказал о сражениях на передовой линии СВО.

Российский инженер расчета FPV-дронов с позывным "Алтай" рассказал журналистам о боевой работе на передовой линии в зоне проведения специальной военной операции, а также о том, как его подразделение ликвидировало танк американского производства Abrams. Видеозапись со словами военнослужащего опубликовали сотрудники пресс-службыминистерства по обороне страны в социальных сетях. Эксперт объяснил, что в его работу входит подготовка дронов-камикадзе к полетам, с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Он продемонстрировал боезаряд от ручного противотанкового гранатомета. Специалист отметил, что такой снаряд имеет малый вес, а также хорошую поражающую мощность. Эти характеристики делают его пригодным для полетов на дальнее расстояние.

Почти вся западная техника в нашей копилке уже есть... Был ночной вылет, оператор увидел танк. Сначала начали его преследовать, дожидались... Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину. инженер расчета FPV-дронов с позывным "Алтай"

Военнослужащий добавил, что благодаря такой "морковке" (таким образом бойцы называют гранату РПГ) недавно отечественный расчет FPV-дронов уничтожил танк Abrams американского производства. Инженер уточнил, что второй "птицей" успешно отработана задача по спешившемуся экипажу. "Алтай" заметил, что в "копилке" его подразделения есть практически вся западная техника, включая "Брэдли", "Абрамсы" и "Леопарды".

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Фото и видео: Минобороны России