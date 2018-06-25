Леонид Шаров рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Северной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 июня сделал старший офицер пресс-службы "Западной" группировки сил Леонид Шаров. Военнослужащий заметил, что удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение восьми бригадам Вооруженных сил Украины за минувший день.

Известно, что мотострелки при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли удары по объектам 3-й штурмовой, 4-й танковой и 14-й, 43-й, 44-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны армии киевского режима и 1-й бригады Национальной гвардии Украины, размещенным в районах населенных пунктов Берестовое, Загоруйковка, Нововодяное, Стелимаховка, Табаевка и Купянск.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки вскрыли и подавили около 100 объектов ВСУ, средства ПВО уничтожили три летательных аппарата. Леонид Шаров, старший офицер "Запада"

Противник лишился до 430 человек живой силы убитыми и ранеными, а также более 20 единиц вооружения и специальной техники, 10 минометных расчетов, 10 автомобилей. Бойцами уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ и четыре пункта управления беспилотникмми.

Минобороны РФ сообщило о поражении вертолетом Ми-35М укрепрайона ВСУ.

Фото и видео: М инобороны России