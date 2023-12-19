Минобороны РФ сообщило о поражении вертолетом Ми-35М укрепрайона ВСУ

Экипаж российского боевого вертолета Ми-35М при армейской авиации с неуправляемыми авиационными ракетами на своем борту уничтожил укрепленный район Вооруженных сил Украины, находившийся в зоне ответственности Северной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили , что в том числе были поражены опорные пункты и живая сила противника
В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.
пресс-служба Минобороны РФ
В профильном ведомстве уточнили, что далее летчики осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После выполнения миссии пилоты вернулись на аэродром вылета. Штурман вертолета по имени Владислав пояснил прессе, что совместно с коллегами выполнял задачу при помощи ракет С-8.
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю.
Фото и видео: Минобороны России
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