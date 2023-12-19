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Минобороны РФ сообщило о поражении вертолетом Ми-35М укрепрайона ВСУ

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Задача выполнена силами армейской авиации группировки войск "Север" в зоне СВО.

Экипаж российского боевого вертолета Ми-35М  при армейской авиации с неуправляемыми авиационными ракетами на своем борту уничтожил укрепленный район Вооруженных сил Украины, находившийся в зоне ответственности Северной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили , что в том числе были поражены опорные пункты и живая сила противника

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что далее летчики осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После выполнения миссии пилоты вернулись на аэродром вылета. Штурман вертолета по имени Владислав пояснил прессе, что совместно с коллегами выполнял задачу при  помощи ракет С-8.

Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, ми-35м, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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