Задача выполнена силами армейской авиации группировки войск "Север" в зоне СВО.

Экипаж российского боевого вертолета Ми-35М при армейской авиации с неуправляемыми авиационными ракетами на своем борту уничтожил укрепленный район Вооруженных сил Украины, находившийся в зоне ответственности Северной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили , что в том числе были поражены опорные пункты и живая сила противника

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что далее летчики осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После выполнения миссии пилоты вернулись на аэродром вылета. Штурман вертолета по имени Владислав пояснил прессе, что совместно с коллегами выполнял задачу при помощи ракет С-8.

Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю.

Фото и видео: Минобороны России