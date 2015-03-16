Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 июня сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Военнослужащий отметил, что успешно отражены контратаки штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Дополнительно активные действия позволили бойцам улучшить тактическое положение в регионе.

Нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной 46-й аэромобильной бригад, 241-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Острого, Белой Горы и Стенков. Сергей Румянцев, офицер пресс-службы "Юга"

Ранеными и убитыми армия киевского режима лишилась до 635 человек личного состава. Отечественная артиллерия и барражирующие снаряды поразили две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь складов боеприпасов противника. Во время контрбатарейной борьбы уничтожены 155-миллиметровая гаубица "FH-70" немецкого производства, два 152-миллиметровые орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Группировка "Восток" сообщила о срыве попыток ВСУ усилить передовые позиции.

Фото и видео: Минобороны России