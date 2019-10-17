Группировка "Восток" сообщила о срыве попыток ВСУ усилить передовые позиции

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 14 июня руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что военнослужащие пресекли попытки противника усилить собственные передовые позиции на поле боя, а также произвести ротацию живой силы.

Улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Владимировки, Водяного, Новодаровки, Урожайного, Равнополь, Новоселовки. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Отечественная артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления личного состава и техники 72-й механизированной бригады, 128-й бригады территориальной обороны армии киевского режима, находившейся в районах таких населенных пунктов как Угледар, Урожайное и Макаровка. За минувший день бойцы ликвидировали 155 военнослужащих противника убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, буксируемую гаубица М198 американского производства, три единицы автомобильной техники, три дрона самолетного типа и два пункта боепитания.

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Фото и видео: Минобороны России