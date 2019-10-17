Десантники ВС РФ уничтожили командный пункт и технику ВСУ на правом берегу Днепра

В Херсонской области поражены цели ВСУ.

Российские боевые подразделения из Воздушно-десантных войск "группировки "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украины, размещенные на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. В выполнении задачи военнослужащим помогли коллеги из расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Дроны выявили и точно ударили по расположению сил противника. В рамках проведения воздушной разведки подразделения десанта обнаружили передвижение вражеской бронированной техники в Береславском районе. Известно, что армия киевского режима пыталась перевезти личный состав для ротации в наблюдательных и командных пунктах.

После обнаружения объектов, командование группировки направило БПЛА на уничтожение техники и мест, куда был доставлен личный состав ВСУ. Благодаря профессиональным действиям со стороны десантников – операторов FPV-дронов, оперативно удалось поразить бронированная техника, командный и наблюдательные пункты ВСУ, оборудованные в заброшенных зданиях.

Результатом миссии стали более десяти выведенных из строя украинских боевиков, а также полностью уничтоженная бронированная машина.

МО РФ заявило об уничтожении дрона ВСУ типа "Фурия" над Харьковской областью.

Фото и видео: Минобороны России