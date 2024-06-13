МО РФ заявило об уничтожении дрона ВСУ типа "Фурия" над Харьковской областью

"Велес" рассказал об оперативной обстановке на СВО.

Боевой расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности "Стрела-10" от "Северной" группировки войск ликвидировал украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Фурия" в воздушном пространстве над Харьковской областью. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что данный комплекс ЗРК эффективно прикрывает позиции от разведываельных дронов и ударных беспилотников ВСУ.

Сталкивались с таким моментом, когда противник запускает имитированную болванку в виде канализационной трубы, переделанной под макет мини-БПЛА самолетного типа, напичканную электроникой, но при этом не несет на себе никакой нагрузки пресс-служба Минобороны РФ

Командир зенитной батареи с позывным "Велес" объяснил, что воздушная обстановка на этой территории СВО отличается от предыдущих тем, что цели противника работают, не останавливаясь. Раньше бойцы замечали характерные зависания воздушных целей перед сбросами, однако сейчас дрон не останавливается, выполняет задание, а затем улетает дальше.

МО РФ сообщило о поражении пяти бригад ВСУ и теробороны группой "Север".

Фото и видео: Минобороны России