В Минобороны хотят увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Речь идет о ракетах "Кинжал" и "Циркон".

Российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон". Скорость их полета будет достигать более чем 10 махов (скоростей звука). Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию. По словам президента, гиперзвуковая ракета может гарантировано преодолеть все существующие системы ПВО и ПРО. Она доставляет на дальность до 2 тысяч км ядерные и обычные боезаряды. Новыми ракетами планируют оснастить истребители МиГ-31К. В начале 2019 года провели первые пуски этих ракет. Они смогли поразить цели на расстоянии тысячи километров.

Ранее в Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500.