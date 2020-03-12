Появилось видео спуска на воду корвета "Ретивый"

Служить новый корабль будет на Черноморском флоте. Об этом стало известно на церемонии в Петербурге.

В четверг, 12 марта, в Петербурге судостроители "Северной верфи" спустили на воду корвет "Ретивый". Судно стало пятым в проекте и позже его направят на службу в Черноморский флот. Корвет в рамках проекта 20380 планируется передать ВМФ уже в этом году.

Отметим, что корвет разрабатывался и строился для целей ВМФ. Проект 20380 включает в себя многоцелевые боевые корабли, иначе называемые корветами, для нахождения в ближней морской зоне. Это корветы "Гремящий" и "Проворный", "Ретивый" и "Строгий" и "Дерзкий". Проекты кораблей составляет морское конструкторское бюро "Алмаз".

Видео: Piter.tv