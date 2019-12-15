Завод "Северная верфь" спустит на воду корвет "Ретивый" 12 марта

Судно строилось для проекта 20380 ВМФ.

Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге готовится спустить на воду корвет "Ретивый" проекта 20380. Церемония состоится 12 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Ретивого" разрабатывали и строили для ВМФ, проект 20380 включает в себя многоцелевые боевые корабли, иначе называемые корветами. ВМФ планирует использовать судна в ближней морской зоне. "Северная верфь" построила для флота также корветы "Гремящий", "Проворный", "Строгий" и "Дерзкий". Самым известным кораблем такого типа является "Стерегущий". Проектировал судна ЦМКБ "Алмаз".

"Ретивый" оснащен радиолокационным комплексом "Заслон" и умеет обнаруживать цели в радиусе 75 км в воде, в воздухе и на земле.

Этой зимой в Петербурге ледоколы были не востребованы.

Фото: ВМФ России / "ВКонтакте"