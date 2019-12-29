Этой зимой в Петербурге ледоколы были не востребованы

В Петербурге помощь ледокола потребовалась 37 раз, а в Ленобласти — ни разу.

Штаб ледокольных операций "АМП Балтийского моря" сообщил, что за зиму 2019-2020 года в направлении портов Усть-Луга, Приморск, Высоцк и Выборг ледоколом не пользовались ни разу. Примечательно, что в прошлом году к первому марта число ледокольных проводок было 472.

В Петербурге же ледоколом воспользовались всего 37 раз, а в прошлом году — 731. Большую часть своих услуг ледоколы предоставили в первой половине февраля, когда было похолодание.

Также сообщается, что несмотря на конец календарной зимы, зимняя навигация окончится 30 апреля. Однако, в зависимости от погоды, сроки могут измениться.

Ледокол "Капитан Плахин" находится в суточной готовности, готовы к работе и находятся в эксплуатационном резерве 12 ледоколов. А Кронштадтский Корабельный фарватер и Санкт-Петербургский морской канал свободны ото льда.

Ранее мы писали, что Эдуард Сагалаев рассказал, как изменилась журналистика со дня смерти Владислава Листьева.

Фото: pixabay.com.