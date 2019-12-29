Эдуард Сагалаев рассказал, как изменилась журналистика со дня смерти Владислава Листьева

1 марта 1995 года в Москве был убит тележурналист Владислав Листьев.

Друг Влада Листьева и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев рассказал "Петербургскому дневнику", как изменилась журналистика за 25 лет.

Эдуард Сагалев также один из основателей программы "Взгляд", ее первым ведущим и автором был Владислав Листьев. Сагалаев напомнил, что убийство Листьева потрясло всю страну: трудно было поверить.

По его мнению, если бы Владислав Листьев был бы жив, то создал какой-нибудь частный канал или блистал бы на YouTube, как Леонид Парфенов сейчас.

"А мог бы остаться и на официальном телевидении... Но, если честно, я себе это плохо представляю. Хотя и на условный "Дождь", я думаю, он бы тоже не пошел", — отметил Сагалаев.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев подчеркнул, что сейчас работа Союза журналистов под руководством председателя Владимира Геннадьевича Соловьева решает спорные вопросы, причем всегда выступает на стороне журналистов, неважно оппозиции или нет, и имеет влияние даже в администрации президента.

Эдуард Сагалев также отметил, что площадка YouTube является одним из конкурентов телевидения, поэтому все программы делаются параллельно: и на телевизор, и в интернет. Однако "хоронить" телевидение еще рано: оно все еще пользуется спросом у старшего поколения.

Вернувшись к вопросу об убийстве своего друга, Сагалев отметил, что даже сейчас работать журналистом небезопасно.

"Чего стоит убийство в 2018 году в Центрально-Африканской Республике, когда погибли режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. Причем это только один такой пример. На самом деле мы несем потери каждый год. Кого то убивают прямо у нас в стране, кого то – за рубежом", — сказал он.

Ранее мы писали, что градозащитники подали губернатору резолюцию в защиту СКК.

Фото: "Вконтакте" / "Памяти Владислава Листьева".