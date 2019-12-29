Градозащитники подали губернатору резолюцию в защиту СКК

Подписались 5 тысяч человек.

Портал "Форпост Северо-Запад" сообщил, что к активисты обратились к губернатору с резолюцией в защиту СКК, под которой подписались 5 тысяч человек.

Неравнодушные петербуржцы требуют расторгнуть концессионное соглашение с ООО "СКА-Арена", просят по закону наказать руководителей компании за халатность и бездействие, а также признать участок вокруг СКК рекреационной зоной.

Напомним, что крыша СКК рухнула 31 января, под обломками погиб рабочий. В начале февраля на митинг у спортивного комплекса вышло более 500 человек. Недавно стало известно, что расследования обрушения СКК не будет.

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Фото: Piter.tv