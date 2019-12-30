Мать погибшего рабочего в СКК узнала о смерти сына из новостей

"Сын погиб на моих глазах", — поделилась болью женщина.

Татьяна Матвеевна Кяппи учительница в школе села Деревянное, в Прионежском районе Республики Карелия. Сейчас там траур. Об этом сообщило издание "Karelia.news" 1 февраля.

Женщина смотрела новости по телевизору: там показывали, как падала крыша СКК. Татьяна Матвеевна услышала фразу "В Санкт-Петербурге при разборе крыши СКК погиб рабочий" и начала звонить сыну.

— Это Матвей наш бежит! — вскрикнула Татьяна Матвеевна, увидев происходящее на экране.

За два дня до трагедии Матвей Кучеров уехал в Петербург на заработки, чтобы появилась возможность отремонтировать дом. Он проработал в Северной столице всего лишь год.

Мама Матвея вспоминает, что домой в Новый год Матвей вернулся за час до полуночи. Дядя, Владимир Есипенко, увидев фотографии, где мужчина работает на высоте, спросил не страшно ли ему. "А что делать?" — последовал ответ.

Напомним, что крыша СКК рухнула 31 января. Также стало известно, о чем говорили рабочие за несколько минут до трагедии. Дело о гибели рабочего в СКК ушло в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее мы писали о митинге у СКК.

Фото: PiterTV