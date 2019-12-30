Дело о гибели рабочего в СКК ушло в центральный аппарат Следственного комитета

Дело о гибели рабочего стало уголовным.

Дело завели вечером 31 января, после обрушения крыши СКК. Оно стало уголовным и ушло "наверх", сообщает "Фонтанка".

Виновные будут наказаны по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). Напомним, что Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело, а также именно по его поручению материалы передали в центральный аппарат.

Ранее мы сообщали, что стало известно, о чем говорили рабочие за несколько минут до трагедии в СКК.

Фото: Piter. TV