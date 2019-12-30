"Это наш город": на митинге у СКК прошел рок-концерт

Активисты вышли на согласованный митинг против сноса "СКК" и за сохранение зеленой зоны вокруг комплекса.
После смерти рабочего петербуржцы потребовали прекратить снос зданий в Санкт-Петербурге "на крови".
Желающие высказывались в микрофон, а чуть позже на сцену поднялся музыкант и исполнил песню, посвященную любимому городу. Собравшиеся подпевали. В конце выступления рокер преободрил горожан и потребовал не сдаваться.
Напомним, что крыша СКК рухнула 31 января. Также стало известно, о чем говорили рабочие за несколько минут до трагедии.
Ранее мы писали, что задержана организатор митинга против сноса СКК.
Видео: Piter.tv
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