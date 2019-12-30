  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержана организатор митинга против сноса СКК
Сегодня, 12:44
1244
arteliseev

Задержана организатор митинга против сноса СКК

0 0

Она была доставлена в полицию за три часа до начала акции.

Сегодня, 2 февраля, около 10 утра активистку Ларису Лопаткину забрали в 29-ый отдел полиции в Московском районе Петербурга.

Женщина написала на заборе рухнувшего "СКК" фразу "Не простим вандалов!".

Напомним, что здание спорткомплекса обрушилось 31 января, при этом погиб рабочий.

Ранее мы сообщили, что дело о гибели рабочего в СКК ушло в центральный аппарат Следственного комитета.

Фото: ВКонтакте

Теги: митинг, полиция, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:31

Лариса, не нагнетай! Уже поздно! Есть первая сокральная жертва, надеюсь первая и последняя. А от себя добавлю-Позор!!!! Даже снести не смогли без проблем! Ведь понимали, что снос. Доя кого спектакль с реконструцией затеяли? Итог- гибель человека. Бог вам судья. 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 1
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:48

Технику безопасности не кто не отменял. Сам мудо поэтому и погиб. А СКК уже устарел как  и Юбилейный. Довоно папа в утиль. 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии