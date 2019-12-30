Задержана организатор митинга против сноса СКК

Она была доставлена в полицию за три часа до начала акции.

Сегодня, 2 февраля, около 10 утра активистку Ларису Лопаткину забрали в 29-ый отдел полиции в Московском районе Петербурга. Женщина написала на заборе рухнувшего "СКК" фразу "Не простим вандалов!". Напомним, что здание спорткомплекса обрушилось 31 января, при этом погиб рабочий. Ранее мы сообщили, что дело о гибели рабочего в СКК ушло в центральный аппарат Следственного комитета. Фото: ВКонтакте