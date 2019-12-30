Задержана организатор митинга против сноса СКК

Сегодня, 2 февраля, около 10 утра активистку Ларису Лопаткину забрали в 29-ый отдел полиции в Московском районе Петербурга.
Женщина написала на заборе рухнувшего "СКК" фразу "Не простим вандалов!".
Напомним, что здание спорткомплекса обрушилось 31 января, при этом погиб рабочий.
Ранее мы сообщили, что дело о гибели рабочего в СКК ушло в центральный аппарат Следственного комитета.
Фото: ВКонтакте
Обсуждение ( 2 )
Лариса, не нагнетай! Уже поздно! Есть первая сокральная жертва, надеюсь первая и последняя. А от себя добавлю-Позор!!!! Даже снести не смогли без проблем! Ведь понимали, что снос. Доя кого спектакль с реконструцией затеяли? Итог- гибель человека. Бог вам судья.
Технику безопасности не кто не отменял. Сам мудо поэтому и погиб. А СКК уже устарел как и Юбилейный. Довоно папа в утиль.