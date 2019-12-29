Как оказалось, из 12 членов комитета по законодательству, присутствовавших на заседании, против парламентского расследования по факту обрушения СКК проголосовали 8 человек.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурга не будут проводить расследование обрушения СКК. Об этом сообщил РИА Новости представитель депутата Дениса Четырбока.

Известно, что на встрече встретились депутаты, представители Смольного и ООО "СКА-Арена". На заседании из 12 членов комитета, против расследования обрушения СКК проголосовали 8 человек.

Напомним, что аварийная крыша спортивно-концертного комплекса обрушилась в конце января в ходе демонтажных работ на кровле. Здание оказалось разрушенным на 80%, в обломках погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Виновника трагедии еще не установили.

Ранее мы сообщали о том, что на "Газпром Арену" привезут скульптуры с СКК.

Фото:Piter.TV