В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурга не будут проводить расследование обрушения СКК. Об этом сообщил РИА Новости представитель депутата Дениса Четырбока.
Известно, что на встрече встретились депутаты, представители Смольного и ООО "СКА-Арена". На заседании из 12 членов комитета, против расследования обрушения СКК проголосовали 8 человек.
Напомним, что аварийная крыша спортивно-концертного комплекса обрушилась в конце января в ходе демонтажных работ на кровле. Здание оказалось разрушенным на 80%, в обломках погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Виновника трагедии еще не установили.
Ранее мы сообщали о том, что на "Газпром Арену" привезут скульптуры с СКК.
Фото:Piter.TV
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