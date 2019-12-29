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Обманутые дольщики из Мурино сняли пародию на зарядку правительства Ленобласти

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Неравнодушные дольщики вышли на зарядку.

В соцсети появилась видеозапись с зарядкой петербуржцев. Этот флешмоб стал пародией на нашумевшее видео с заседания правительства Ленобласти. 

Более 3 тысяч человек не могут получить свои квартиры от компании "Лидер Групп", в ЖК "Три кита 2", "Три кита 3, "Территория", "Витамин"  с мая 2017 года.

Чем закончится история и скоро ли дольщики получат квартиры, неизвестно. 

Ранее мы писали, что ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно.

Видео: "Вконтакте" / "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дольщики, мурино, пародия, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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