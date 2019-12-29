Обманутые дольщики из Мурино сняли пародию на зарядку правительства Ленобласти

Неравнодушные дольщики вышли на зарядку.

В соцсети появилась видеозапись с зарядкой петербуржцев. Этот флешмоб стал пародией на нашумевшее видео с заседания правительства Ленобласти.

Более 3 тысяч человек не могут получить свои квартиры от компании "Лидер Групп", в ЖК "Три кита 2", "Три кита 3, "Территория", "Витамин" с мая 2017 года.

Чем закончится история и скоро ли дольщики получат квартиры, неизвестно.

Ранее мы писали, что ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно.

Видео: "Вконтакте" / "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".