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Ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно
Сегодня, 10:24
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Arinablinova

Ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно

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Льготы будут действовать с 1 марта до 31 декабря.

С воскресенья, 1 марта, участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут получать бесплатные билеты на пригородные поезда в честь 75-й годовщины Победы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании. 

Количество поездок при этом не будет ограничено. Для оформления бесплатного билета нужно будет предъявить удостоверение ветерана или инвалида войны. Сопровождающий также имеет право на свободный проезд - ему для этого будет необходим паспорт. 

Льготы будут действовать до 31 декабря.

Ранее мы писали, что Петербургские депутаты предложили обеспечить юридической помощью ветеранов боевых действий.

Фото: pexels 

 

 

Теги: бесплатно, ветераны, льготы, поезда, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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