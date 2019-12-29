Ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно

Льготы будут действовать с 1 марта до 31 декабря.

С воскресенья, 1 марта, участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут получать бесплатные билеты на пригородные поезда в честь 75-й годовщины Победы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Количество поездок при этом не будет ограничено. Для оформления бесплатного билета нужно будет предъявить удостоверение ветерана или инвалида войны. Сопровождающий также имеет право на свободный проезд - ему для этого будет необходим паспорт.

Льготы будут действовать до 31 декабря.

Ранее мы писали, что Петербургские депутаты предложили обеспечить юридической помощью ветеранов боевых действий.

Фото: pexels