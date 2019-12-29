Ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно

С воскресенья, 1 марта, участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут получать бесплатные билеты на пригородные поезда в честь 75-й годовщины Победы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Количество поездок при этом не будет ограничено. Для оформления бесплатного билета нужно будет предъявить удостоверение ветерана или инвалида войны. Сопровождающий также имеет право на свободный проезд - ему для этого будет необходим паспорт.
Льготы будут действовать до 31 декабря.
Ранее мы писали, что Петербургские депутаты предложили обеспечить юридической помощью ветеранов боевых действий.
Фото: pexels
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