Петербургские депутаты предложили обеспечить юридической помощью ветеранов боевых действий

На данный момент помощь юристов получают инвалиды, ветераны ВОв, герои России и граждане социальных категорий.

Депутаты петербургского ЗакСа Денис Четырбок и Игорь Высоцкий предложили расширить перечень лиц, которые могут бесплатно получить юридическую помощь. Ввести в список хотят ветеранов боевых действий. Такую инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству ЗакСа 31 января.

По словам Четырбока, в Петербурге живет около 28 тысяч ветеранов боевых действий, они имеют некоторые льготы, но не перестают нуждаться в юридическом сопровождении. К настоящему моменту бесплатную помощь инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и гражданам других соцкатегорий оказывают порядка 100 адвокатов и объединений.

Именно ветеранам боевых действий помогают уже в нескольких регионах страны, в том числе, республике Башкортостан, Забайкальском крае и других .

Ранее мы писали, что петербургские депутаты поддержали продление действия маткапитала до 2026 года.

Фото: Piter.TV