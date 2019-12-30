Кроме того, в Петербурге намерены расширить возможности применения средств субсидии за рождение ребенка.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что Петербургские депутаты поддержали продление действия маткапитала до 2026 года. Соответствующую инициативу обсудили на заседании Заксобрания Северной столицы.

Кроме того, в Петербурге намерены расширить возможности применения средств субсидии за рождение ребенка. Отмечается, что в городе на Неве семьи могут использовать маткапитал на улучшения жилищных условий, а именно на ремонт. При этом в Северной столице предусмотрена дополнительная форма поддержки семей касательно жилья.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по материнскому капиталу. Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал.

Фото:pixabay