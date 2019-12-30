Действие закона по маткапиталу продлят до декабря 2026 года

Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по материнскому капиталу. Его действие, по словам главы государства, будет продлено до 31 декабря 2026 года. Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в программу материнского капитала. Теперь его будут выдавать за первенца. Сумма выплат составит 466 617 рублей.

Ранее президент РФ поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал.