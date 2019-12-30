Президент РФ поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

О новом подходе по работе с "материнским" капиталом Владимир Путин рассказал во время Послания Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить изменения в законодательстве страны. Она должны коснуться сокращения сроков рассмотрения заявок о распоряжении деньгами в "материнском" капитале. Текст распоряжения был опубликован на сайте Кремля.

Предполагается, что сроки могут быть сокращены из-за электронного взаимодействия территориальных представительств Пенсионного фонда России и банками, которые выдают ипотеку семьям с детьми.

Отмечается, что поручение необходимо выполнить к 31 июля 2020 года.

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