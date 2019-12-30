Президент РФ поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить изменения в законодательстве страны. Она должны коснуться сокращения сроков рассмотрения заявок о распоряжении деньгами в "материнском" капитале. Текст распоряжения был опубликован на сайте Кремля.
Предполагается, что сроки могут быть сокращены из-за электронного взаимодействия территориальных представительств Пенсионного фонда России и банками, которые выдают ипотеку семьям с детьми.
Отмечается, что поручение необходимо выполнить к 31 июля 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову.
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