Начался митинг в защиту обрушившегося СКК

Он проходит у руин бывшего спорткомплекса.

На углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался согласованный митинг против сноса "СКК". Активисты также выступают за сохранение зеленой зоны вокруг комплекса. Напомним, что акция была согласована до того, как здание обрушилось. Петербуржцы называли "вандализмом" планы по сносу здания — ведь оно является уникальным сооружением советской эпохи.

Кроме того, активисты заявляют, что "СКК" не признали объектом культурного наследия из-за "бюрократии".

Ранее мы сообщили, что задержана организатор митинга против сноса СКК.

Фото: PiterTV