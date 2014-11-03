МВД Грузии заявило о задержании на митингах 15 фигурантов уголовных дел

По обвинению в совершении взрыва задержан один человек.

Во время митингов в Тбилиси были задержаны 15 фигурантов уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Семь человек были задержаны по обвинению в повреждении чужого имущества и нападении на сотрудников полиции. Еще семерым предъявлены обвинения в организации, руководстве или участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям. По обвинению в совершении взрыва задержан один человек. Протесты в столице Грузии начались 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года.

Ранее премьер Грузии заявил, что оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста.

Видео: Telegram / РИА Новости