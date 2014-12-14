В Петербурге завершают строительство корвета "Ретивый"

Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" готовит к запуску новый военный корабль.

В Петербурге завершилась погрузка двигателей и редукторов на военный корабль «Ретивый». Об этом сообщила пресс-служба "Северной верфи". Недавно на корабль привезли вторую пару генераторов, и примерно через 7 или 10 дней строители погрузят на корвет и главные двигатели.

Корветы – это военные корабли, предназначенные для уничтожения подводных лодок и кораблей противника. Также они обеспечивают высадку десанта и решение разных задач в морской зоне.

Военный корабль будут собирать в несколько этапов. Сначала на корвет привезут дизель-генераторы, редукторы и главные двигатели. Следующим этапом станет установка блоков надстройки корабля и погрузка важных запчастей - промежуточных и упорных валов. Сейчас на судне проводятся достроечные работы. Строители готовят помещения для первичной окраски.

Корвет "Ретивый" отпустят в плаванье во 2-м квартале 2019 года. Передача корабля военным морякам состоится в 2020 году.

Напомним, что "Ретивый" - один из пяти корветов судостроительного завода «Северная верфь». Всего организация строит пять кораблей для российского Военно-Морского Флота. Это корветы "Гремящий" и "Проворный", "Ретивый" и "Строгий" и "Дерзкий" Проекты кораблей составляет морское конструкторское бюро "Алмаз".

Фото: "Северные верфи" / официальный сайт.