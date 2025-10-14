В Поморье нашли алмаз весом 56 карат

В Поморье нашли алмаз ювелирного качества весом 56 карат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "АГД Даймондс".

Алмаз обнаружили на месторождении им. В. Гриба в Мезенском округе. Отмечается, что это второй по величине кристалл, обнаруженный в 2026 году в регионе. Первый был обнаружен в феврале на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба.

В "АГД Даймоднс" подчеркнули, что крупные алмазы высокого качества удается добывать благодаря современным технологическим решениям на всех этапах: от добычи до обогащения кимберлитов. Отметим, что в Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе.

Ранее мы сообщали, что поставки алмазов из России в Индию выросли вдвое.

Фото: pxhere.com